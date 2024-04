Luister hier live naar FC Emmen - FC Groningen

VOETBAL - Drie dagen na de wederopstanding tegen Jong Ajax komt FC Emmen opnieuw in actie en wederom in eigen stadion, waar buurman FC Groningen de tegenstander is.

Een, in veel opzichten, beladen duel. Zo is het de eerste keer sinds zijn naar FC Groningen dat Dick Lukkien en zijn assistent Casper Goedkoop terugkeren in het stadion waar ze zeven jaar lang hoogte- en dieptepunten beleefden. Daarnaast hebben tal van spelers een verleden bij de andere club. Nick Bakker en Rui Mendes bijvoorbeeld aan de kant van Groningen en Maikel Kieftenbeld, Mike te Wierik, Lorenzo Burnet en Jan Hoekstra aan Drentse zijde. Maar uiteraard spelen de sportieve belangen van het duel van vanmiddag de hoofdrol. FC Groningen moet winnen om directe promotie in eigen hand te houden en de thuisclub wil de huidige 9e plek minimaal willen vasthouden om zo de play-offs te halen.