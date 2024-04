FC Emmen legt FC Groningen geen strobreed in de weg: 0-3

VOETBAL - FC Groningen is weer een stap dichterbij het grote doel (directe promotie) gekomen. De ploeg van trainer Dick Lukkien hoefde daarvoor niet eens alles te geven. FC Emmen speelde op tweede paasdag voor Sinterklaas: 0-3.

Door de nederlaag zakt Emmen twee plaatsen, naar plek 11. Cambuur en VVV gingen, zonder te spelen, over FC Emmen heen. De drie clubs hebben allemaal 45 punten uit 32 duels, maar zowel Cambuur als VVV hebben een beter doelsaldo.

Tactische omzetting

Alle Groningse treffers vloeiden voort uit persoonlijke fouten van Emmen, dat in tegenstelling tot het gewonnen duel tegen Jong Ajax afgelopen vrijdag met een flink gewijzigde opstelling begon. Zo koos Fred Grim niet alleen voor een aantal andere spelers, maar ook voor een andere tactiek. De Amsterdammer startte met een 5-4-1 opstelling, waarbij de man of the mach tegen Jong Ajax - Maarten Pouwels - in de punt van de aanval stond.

Verder keerde Jeff Hardeveld weer terug als linksback en kreeg ook Ben Scholte een basisplek, kort achter Pouwels. Michaël Heylen, Lorenzo Burnet en Desley Ubbink, die vrijdag een goede indruk maakten, startten op de bank. Ook Vicente Besuijen moest plaatsnemen naast Fred Grim.

Eerste kansen voor Emmen

Ondanks de nieuwe tactiek kreeg Emmen wel de eerste kansen. Bradly van Hoeven zag een schot worden geblokt en uit de toegekende corner schoot Lucas Bernadou recht in de handen van Hidde Jurjus.

Cadeautjes

Een gemakkelijk weggeven corner door Hardeveld leidde de onverwachte 0-1 in. Het was Thom van Bergen die in de dertiende minuut zowaar moest bukken om te scoren. Op dat moment had Grim al noodgedwongen zijn eerste wissel doorgevoerd. Robin Schouten moest geblesseerd worden vervangen door Patrick Brouwer. Amper vijf minuten na de openingsgoal werd het 0-2. Uit een razendsnelle counter, waarbij Hardeveld (maar hij niet alleen) volledig uit positie stond, schoot Leandro Bacuna schitterend raak.

Megakans

De Drentse club moest even bijkomen van die tikken op de kin, maar herstelde zich in de loop van de eerste helft. FC Groningen beperkte zich tot verdedigen en Emmen dook een paar keer dreigend op in de zestien van de bezoekers, die van geluk mochten spreken dat Marvin Peersman niet met rood, maar met geel werd bestraft voor een overtreding op de beste Emmenaar voor rust: Bradly van Hoeven.

In de 39e minuut kreeg Emmen dé kans om weer terug te komen in de wedstrijd, maar Pouwels wist een vrije kopkans uit een assist van Van Hoeven niet achter Jurjus te krijgen.

Beslissing

Met Desley Ubbink voor Scholte hoopte Emmen na rust te doen wat het de afgelopen twee duels ook deed, namelijk de wedstrijd ombuigen. Dat lukte niet, omdat Pouwels nog een grote kans onbenut liet en even later (in minuut 62) wel opnieuw effectief was. Romano Postema tikte zijn 17e goal van het seizoen binnen, na wederom dramatisch verdedigen van FC Emmen al was de dieptepass van Luciano Valente wel op maat: 0-3.