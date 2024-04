Germanicus verliest in slotfase van Steenwijkerwold

VOETBAL - Waar Bon Boys onderweg is naar de titel in de 2e Klasse H zet Germanicus nog alles op alles voor de tweede plek. Daarvoor is winst noodzakelijk en dat liet de ploeg van Jan Wielink tegen Steenwijkerwold wederom achterwege: 0-2.

Waar beide ploegen voor rust redelijk in balans bleven en het duel zonder doelpunten leek te eindigen schoot Bas Wijdenes in de slotfase met scherp en scoorde tweemaal. De nederlaag komt zeer ongelegen, want er is nog een aantal ploegen in de race voor de felbegeerde tweede plek.