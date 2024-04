Maarten Pouwels: 'Ik wist dat deze vraag zou komen en ik wist dat ik die niet kon beantwoorden'

VOETBAL - Afgelopen vrijdag stapte hij, na een assist en een goal tegen Jong Ajax, als man of the match van het veld. Het leverde hem een basisplaats op in de derby tegen FC Groningen, maar na 64 minuten werd hij gewisseld. Na twee gemiste kansen en een 0-3 achterstand werd hij afgelost door Piotr Parzyszek.

"Dit was een kutwedstrijd en die van vrijdag was iets beter", aldus de lange aanvaller. "Hoe dit kan? Ik wist dat deze vraag zou komen en ik wist dat ik die niet kon beantwoorden. We geven enorm makkelijk een corner weg bij de 0-1 en vervolgens is er een omschakelmoment die ook te voorkomen was en staat het 0-2. Vanaf dat moment liepen we achter de feiten aan. We hebben nog wel wat kansen gehad, maar we hadden enorm veel moeite om tot kansen te komen."

Toch had de aanvaller zelf het duel tot twee keer toe nog spannend kunnen of eigenlijk moeten maken. "Die kopbal had ik beter moeten inschatten en bij die tweede kans kwam ik niet echt meer vooruit, maar ook die had ik kunnen maken."

Verrassen