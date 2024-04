Peize maakt geen fout tegen Weerdinge en kan snel op de platte kar

VOETBAL - In de Derde Klasse B heeft koploper VV Peize een overwinning geboekt op Weerdinge. Ondanks de ongeslagen status was het een lastige middag voor Peize. Weerdinge verkocht z'n huid duur, maar verloor uiteindelijk wel: 1-3.

Als alles volgens schema verloopt en VV Peize al z'n wedstrijden wint in de Derde Klasse B, dan mag de platte kar al op 28 april uit de schuur. Afgelopen zaterdag won de ploeg van trainer Elte Hofman met 1-3 bij VV Muntendam, en Peize had nog steeds twee inhaalwedstrijden tegoed ten opzichte van nummer twee VV Gieten.

Maar het was Weerdinge dat al vroeg in de wedstrijd de kans op de 1-0 kreeg via Jarne Woltman, die alles goed deed maar na het omspelen van de keeper miste hij voor open goal. Daarna kreeg Peize dans op de openingstreffer, maar een doelpunt van Ivar Cats werd afgekeurd wegens hands.

Daarna liet koploper Peize toch zijn klasse zien. Door geklungel achterin bij Weerdinge maakte Maurijn Timmer zijn zestiende van het seizoen. Even later werd het nog mooier voor hem, want op aangeven van Ivar Cats maakte hij ook zijn zeventiende van het seizoen. Toch deed Weerdinge vak voor rust nog wel wat terug: Woltman had het vizier nu wel op scherp en tekende zodoende aan voor de aansluitingstreffer.

In de tweede helft waren er weinig kansen, en als die er waren dan waren ze er voor Peize. Toch kreeg Weerdinge vlak voor tijd de kans op de gelijkmaker, maar Sven Middel schoot op doelman Lennart Renkema. In de counter die daarop volgde was het Ivar Cats die de 1-3 maakte.