Dick Lukkien: 'FC Emmen heeft genoeg kwaliteit om de play-offs te halen. Dat gun ik ze ook."

VOETBAL - Natuurlijk kwam hij voor de punten, maar Dick Lukkien had toch een speciaal gevoel toen hij vanochtend met de bus richting zijn voormalige werkgever vertrok. "Ik was toch wel benieuwd hoe ik zou worden ontvangen als trainer van de tegenstander. Dat was dikke prima, behoudens dan een individu die die tegel voor het stadion eruit heeft gehakt of hoe die het ook heeft gedaan."

Lukkien doelde op de 'Walk of Fame-tegel' die gisteravond buit werd gemaakt . Bijna een jaar geleden, kort zijn laatste wedstrijd in dienst van de Drentse club, ontving hij de eretegel als dank voor bewezen diensten.

'Ik hoop dat de tegel snel terug is'

In zijn zeven seizoenen bij FC Emmen beleefde hij vele hoogte- en ook dieptepunten. Lukkien promoveerde twee keer, werd voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen, maar degradeerde ook twee keer. Desalniettemin wilden de supporters van FC Emmen hem een blijvende herinnering geven. De tegel was de eerste die werd onthuld. Later werden ook Rini van Vilsteren (oud keeperstrainer en teammanager) en Michel van Oostrum (topscorer aller tijden) met een tegel geëerd. "Ik hoop dat de tegel snel terug is", aldus Lukkien.

'FC Emmen kreeg kansen om weer terug te komen'

De oefenmeester van FC Groningen was uiteraard blij met de punten, maar minder met het spel. "Niet dat het niet goed genoeg was om hier niet te winnen hoor, dat was het wel. Maar met name na de 0-3 deden we veel te weinig met de ruimtes die er lagen, terwijl we in de beginfase juist heel efficiënt waren. Daarna kwamen we nog een paar keer goed weg, want Emmen kreeg kansen om weer terug te komen in de wedstrijd."

'In deze groep zit zo'n drive'

Met nog zes duels te gaan staat Lukkien met Groningen op plek 3, op één punt van een directe promotieplek (Roda JC maakte vanavond geen fout bij Jong PSV: 2-3). Omdat FC Groningen op de laatste speeldag Roda JC treft in eigen stadion heeft Groningen promotie dus helemaal in eigen hand. "Dat vind ik wel fijn. Of het gevoel en de spanning straks anders worden als we nog op plek 2 gaan komen, omdat we dan niet meer hoeven te jagen maar de prooi worden? Nee, dat denk ik niet. In deze groep zit zo'n drive dat ik daar niet bang voor ben."