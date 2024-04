Bargeres, MSC, Nieuw Buinen en Peize schudden Alcides af in ongeslagen race naar de titel

VOETBAL - In de eredivisie verloor koploper PSV in het paasweekend de ongeslagen status door met 3-1 bij NEC te verliezen. Op een ietwat lager niveau, in de 5e klasse G, raakten ook de zaterdagvoetballers van Alcides die status kwijt.

Na dertien zeges werd er vorige week al gelijkgespeeld (0-0 tegen VCG) en afgelopen zaterdag gingen de geelhemden voor het eerst onderuit. Bij Tonego werd het 5-4.

Niet dat de spanning nu helemaal terug is in deze klasse, want met nog vijf duels te gaan is het gat tussen Alcides en achtervolger VCG zeven punten en dat terwijl Alcides ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. De nummer drie in de stand, Tiendeveen, heeft negen punten minder dan de Meppelers.

Door het eerste verlies van Alcides zijn er nog vier Drentse clubs over met een ongeslagen status: Bargeres (5F zaterdag), MSC (4A zaterdag), Peize (3B zondag) en Nieuw Buinen (zondag 4e klasse D)

Bargeres zonder puntenverlies naar titel?

Bargeres heeft van die drie clubs de beste cijfers, want alle vijftien duels tot nu toe werden gewonnen door de mannen van trainer Geert Aalderink. Komend weekend kan Bargeres de titel officieus binnenslepen in de thuiswedstrijd tegen Meeden.

Wint de formatie uit Emmen? Dan bedraagt het verschil met achtervolger CEC twaalf punten en de formatie uit Emmer-Compascuum moet nog vier duels spelen. Het doelsaldo van Bargeres is echter veel beter (+63 tegenover +38 voor CEC).

MSC pakt eerste periodetitel en loopt uit in titelrace

In de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal kon gisteren eindelijk het duel tussen Nagele en MSC worden ingehaald. De Meppelers wonnen met 1-4 door goals van Rense van Dijk (2x), Jesse Bakker en Nick Kuurman en pakten daardoor de eerste periodetitel.

Een leuk prijsje voor de ploeg van trainer Guido Wind, maar de zwart-witten hebben een groter doel: kampioen worden. En dat zou zomaar eens ongeslagen kunnen. MSC won veertien keer en speelde drie keer gelijk. Met 45 punten uit zeventien duels is het gat met de nummer twee in de 4e klasse A, VHK, acht punten en dat met nog zeven wedstrijden te spelen.

Komende zaterdag kan MSC de concurrent uit Sint Jansklooster de definitieve knock-out toebrengen, want dan staat VHK - MSC op het programma.

Peize twaalf punten los

Ook Weerdinge lukte het niet om koploper Peize in de zondag 3e klasse B pootje te lichten. De blauwhemden, die onlangs hun eerste nederlaag van het seizoen leden in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen SVBO, wonnen gisteren met 1-3. Twee treffers van topscorer Maurijn Timmer en eentje van Ivar Cats vlak voor tijd (nadat Jarne Woltman de aansluitingstreffer had gemaakt voor Weerdinge) zorgden ervoor dat Peize alweer voor de achttiende keer ongeslagen bleef in 3B.

Met 44 punten uit achttien duels is de voorsprong van Peize op de eerste achtervolger Gieten inmiddels opgelopen naar twaalf punten. De titel zal nog wel even op zich laten wachten, aangezien de competitie in deze 3e klasse B over 26 wedstrijden gaat.

Nieuw Buinen ongeslagen op plek 2

De vierde Drentse club die nog altijd ongeslagen is, is Nieuw Buinen in de zondag 4e klasse D. En toch staan de oranjehemden niet bovenaan, al heeft dat te maken met het feit dat koploper FC Ter Apel'96 een duel meer gespeeld heeft. Nieuw Buinen heeft 42 punten uit 16 duels, terwijl FC Ter Apel'96 er 44 uit 17.