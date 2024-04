Lex Dijkstra niet verder bij Reggeborgh: 'Zie zeker nog toekomst in het schaatsen'

SCHAATSEN - Lex Dijkstra komt niet meer in actie voor Reggeborgh. De 28-jarige allrounder uit Vries heeft twee seizoenen voor de ploeg geschaatst en beraadt zich nu op zijn toekomst.

"Ik zie zeker nog toekomst in het schaatsen. Het kan zowel de marathon als de langebaan worden. Ik sta open voor beide opties", meldt hij in een persbericht van de ploeg.

'Ik hoop me nog te kunnen verbeteren'

"Ik heb nog niet het gevoel dat ik alles uit mijn carrière heb gehaald", vervolgt Dijkstra. "Ik hoop me nog te kunnen verbeteren, zodat ik verder kan groeien." Dijkstra stopte eerder in 2020 ondanks een nog doorlopend contract bij Team IKO. Twee jaar eerder was hij tweede geworden op het NK allround.