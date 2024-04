TT-voorzitter Arjan Bos ziet kansen voor motorsport na overname door F1- eigenaar

MOTORSPORT - TT-voorzitter Arjan Bos staat positief tegenover de overname van F1-eigenaar Liberty Media van de MotoGP. Maandag maakte het Amerikaanse bedrijf bekend dat het voor 86 procent eigenaar wordt van Dorna. Het Spaanse bedrijf is onder meer rechtenhouder van de MotoGP en het WK Superbikes. Hij denkt dat de invloed van het Formule1-management vooral kansen biedt.

"Liberty doet het bij de Formule1 heel goed", stelt Bos. "Ze hebben laten zien dat ze sport met entertainment kunnen combineren. En wij denken er ook steeds meer over na hoe we entertainment aan de TT kunnen verbinden. Ik geloof echt dat dát de toekomst is. Waarbij sport wel de boventoon moet blijven voeren. Daarnaast hebben ze laten zien dat ze sport goed kunnen vermarkten en dat ze een sport ook wereldwijd populair kunnen maken Dus ik denk dat het voor de motorsport in z'n geheel een hele goede zet is."

'Hét moment om toe te slaan'

Ook de tijdstip van de overname, waarmee meer dan 4 miljard euro is gemoeid, is volgens Bos goed gekozen. "De MotoGP is in opkomst. Dus dit is ook echt hét moment om toe te slaan."

Meer globaliseren

Wel denkt Bos dat de overname invloed kan gaan hebben op de MotoGP-kalender. "Ik denk dat als de motorsport meer gaat globaliseren, zoals ook de Formule1 heeft gedaan, dan moet je ook naar meer landen buiten Europa toe. Daardoor zullen er, verwacht ik, wat Europese wedstrijden van de kalender afgaan. Maar voor de TT verwacht ik geen enkel obstakel."

"Ook denk ik dat de overname invloed kan gaan hebben op de vergoedingen die organisaties moeten gaan betalen om hun evenementen uitgezonden te krijgen, want dat hebben we ook bij de Formule1 gezien. Dus je weet eigenlijk wat er aan gaat komen."

Tariefsverhogingen?

Bang voor grote tariefsverhogingen bij de motorsportevenementen op het TT Circuit is Bos vooralsnog niet. "Ik denk ook dat je het verleden moet respecteren en niet ineens kan zeggen: we gaan de tickets twee of drie keer zo duur maken. Dat slaat nergens op. Ook daar zullen ze voorzichtig in zijn en dat zal Dorna ze ook zeker aan het verstand brengen."

Contract