Nico Haak wordt technisch manager FC Emmen, Grim verliest dubbelrol

Hoofd jeugdopleiding

De 42-jarige Haak is bezig aan zijn eerste seizoen in zijn huidige functie als hoofd jeugdopleiding, als opvolger van René Grummel die zes jaar lang die rol vervulde. In 2020 keerde Haak terug op De Oude Meerdijk na een periode van tien jaar in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Daarvoor was hij, van 2006 tot 2011 al werkzaam voor de Emmer jeugdopleiding en de RJO (regionale jeugdopleiding) Heerenveen/Emmen. Ook was Haak de afgelopen seizoenen hoofdtrainer in het amateurvoetbal bij vv Emmen, vv Hoogeveen en dit seizoen nog bij WKE'16.