Nico Haak wordt technisch manager FC Emmen, Grim verliest mogelijk dubbelrol

VOETBAL - Het takenpakket van Fred Grim wordt komende zomer een stuk minder gecompliceerd. De oefenmeester, die na het ontslag van Mike Willems in de voorbereiding op het huidige seizoen ook technisch manager werd, kan zich binnenkort meer focussen op het trainersvak. De clubleiding van de Drentse club schuift namelijk hoofd jeugdopleiding Nico Haak door als technisch manager. Dat melden bronnen vanuit de club.

Of Grim zijn taken als technisch manager volledig gaat neerleggen of dat hij straks zal worden ondersteund door Haak is niet bekend. Feit is dat Grim de huidige dubbelrol tot het einde van zijn contract (dat loopt tot halverwege 2025) zou vervullen.

De 42-jarige Haak is bezig aan zijn eerste seizoen in zijn huidige functie als hoofd jeugdopleiding, als opvolger van René Grummel die zes jaar lang die rol vervulde. In 2020 keerde Haak terug op De Oude Meerdijk na een periode van tien jaar in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Daarvoor was hij, van 2006 tot 2011 al werkzaam voor de Emmer jeugdopleiding en de RJO (regionale jeugdopleiding) Heerenveen/Emmen. Ook was Haak de afgelopen seizoenen hoofdtrainer in het amateurvoetbal bij vv Emmen, vv Hoogeveen en dit seizoen nog bij WKE'16.