Hoofdtrainer Afman verlengt bij Sudosa-Desto: 'Grootste deel van groep blijft bij elkaar'

Ook met assistent-coach Stefan van der Veen is overeenstemming bereikt over contractverlenging voor de duur van één jaar.

'Serieus meedoen om de prijzen'

De oefenmeester kijkt het volgende seizoen met vertrouwen tegemoet, zo laat hij in het perscommuniqué optekenen. "Het grootste deel van de groep blijft bij elkaar, en zo kunnen we doorbouwen op wat we hebben. Hier kunnen we alleen maar nog sterker van worden. Ook aankomend seizoen willen we serieus meedoen om de prijzen."