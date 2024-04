Vierspan-menner Joris Wouda (18): 'Ik hou 24 uur per dag rekening met de pony's'

PAARDENSPORT - Het leven van Joris Wouda (18) uit Drouwen draait vooral om zijn pony's Sjon, King, Sjaak, Hunter en Tom. Als menner van een vierspan stopt hij al zijn vrije tijd in zijn hobby.

"Het is niet echt een sport, denk ik, maar meer een manier van leven. Elke dag hou ik 24 uur rekening met die pony's die op stal staan. Wat betreft de training en m'n hele dagindeling", reageert Wouda.

Internationale seizoensopening Exloo

Tijdens de internationale seizoenopening in Exloo, waarvoor zich 120 combinaties uit vijftien verschillende landen melden, neemt hij ons mee in de drie disciplines van de sport. Na de dressuurproef volgt de marathon en met de vaardigheidsproef sluit hij het toernooi af.

Al met al bivakkeert Wouda daarvoor vier dagen op het concoursterrein bij het Hippisch Centrum in Exloo. Omdat z'n pony's het terrein niet mogen verlaten, slaapt hij zelf ook in zijn vrachtwagen op het terrein.

"Als er dan 's nachts een keer wat is, dan ben ik er zo bij. Dat slaapt hartstikke mooi, er zit een ruime living in dus dat gaat prima", vertelt Wouda.

Grooms zorgen voor evenwicht

Zijn vriendin Maxime Pouwels komt ook uit de paardensport. Zij is één van zijn grooms, oftewel een paardenverzorger. En dat geldt ook voor Charlotte Bakker en Marijn Boter. Zij helpen Wouda waar nodig en zitten achterop de koets tijdens de proeven.

Pouwels en Boter zorgen voor het evenwicht tijdens de spectaculaire marathon. In Exloo staan zeven hindernissen op het programma, inclusief de spectaculaire waterbak.

"Ik moet ervoor zorgen dat ik bij het ingaan van de bocht de goede kant ophang, zodat de kar niet op twee wielen gaat en omslaat", legt Boter uit. "Ik kijk goed met de voor-pony's mee om te zien wat er kan gebeuren. Je moet je gewoon goed vasthouden. Je kan natuurlijk een keer misgrijpen, dat is wel het gevaar. Maar ik vind het niet heel spannend."

Strijd staken

Omdat één van de pony's in de waterbak een hoefijzer verliest, moet Wouda de strijd na de zesde hindernis al staken. De pony maakt het overigens inmiddels weer prima. Buiten mededinging rijdt hij nog wel de afsluitende vaardigheidsproef waar reserve-pony King mag debuteren. En dat gaat verrassend goed.

Wedstrijddebuut op z'n achtste

Op zijn zevende wordt Wouda al gegrepen door het menvirus. Buurman Niek Panjer steekt hem aan. Op z'n achtste rijden ze samen hun eerste wedstrijd. En ondanks dat de buurman inmiddels verhuist is, steunt hij hem nog altijd waar hij kan.

Wouda rijdt dit seizoen drie-sterren-wedstrijden. Dat is het hoogste niveau dat je met een vierspan voor pony's kunt rijden. Hij combineert zijn sport met zijn opleiding waarvoor hij één dag per week naar school moet. De andere dagen loopt hij stage bij een handelsonderneming in diervoeding. Voor en na zijn werkdag traint hij zijn pony's en poetst hij zijn spullen. Ooit wil hij graag de overstap naar de paarden maken.