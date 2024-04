Hartono naar halve finales ITF-toernooi in Japan

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel is op het ITF-tennistoernooi in het Japanse Kashiwa doorgedrongen tot de laatste vier. In de kwartfinale was de Drentse in drie sets te sterk voor de Japanse qualifier Sayaka Ishii: 5-7, 6-2 en 6-4.

Hartono, de nummer 142 van de wereld, is als eerst geplaatst op het toernooi in Japan. In de eerste twee rondes versloeg ze ook al twee Japanse tennissters. In de halve finale staat er een ontmoeting met de 20-jarige Chinese Sijia Wei op het programma. Zij is als zevende geplaatst op het toernooi in Japan.