Programma zondag- en weekendvoetbal

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee wedstrijden. In de 1e klasse I vecht Alcides om lijfsbehoud. In Meppel speelt de club vanmiddag tegen Jubbega. Alcides staat een-na-laatste en heeft negen punten. Vijf punten minder dan FC Burgum. Die club staat een plek hoger op de ranglijst, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld.

De tweede camera staat vanmiddag bij een wedstrijd in de 3e klasse C. Ruinen ontvangt Sweel en dat is een duel tussen de nummers drie en vier. Het verschil tussen beide ploegen is slechts een punt. Welke ploeg bijlft in het spoor van koploper Raptim en de nummer twee Pesse?