Elmar Reinders sluit razend druk voorjaar af met Parijs-Roubaix en Brabantse Pijl

WIELRENNEN - In een kleine maand tijd raffelt Elmar Reinders uit Assen maar liefst tien voorjaarskoersen af. Morgen volgt Parijs-Roubaix nog en woensdag sluit de renner van het Australische Jayco-AlUla de voorjaarscampagne af met de Brabantse Pijl.

"Ik ben in Dwars door Vlaanderen hard op m'n knie en op m'n hoofd gevallen. Het is lastig om daar tijdens al deze koersen van te herstellen. Maar de vorm is goed", reageert Reinders vanuit z'n Vlaamse hotel waar hij al bijna drie weken 'woont'.

Kopgroep Ronde van Vlaanderen

En die goede vorm toonde hij afgelopen zondag nog in de Ronde van Vlaanderen. Daar zat de 32-jarige Assenaar in de vroege ontsnapping. De kopgroep bleef zo'n 160 kilometer uit de greep van het peloton.

"Het plan was dat ik me terug zou laten zakken om onze sprinter Michael Matthews op te pikken. Maar we verloren anderhalve minuut omdat we stil kwamen te staan bij een spoorwegovergang. Daardoor viel het plan in duigen. Wel is het mooi voor mezelf en de ploeg dat ik meezat", blikt hij terug. "Vlaanderen en Roubaix zijn toch grote koersen die tellen voor de ploeg."

Kopman Matthews sprintte overigens naar de derde plaats, maar werd teruggezet in de einduitslag omdat hij in de achtervolgende groep een manoeuvre naar rechts maakte in de sprint. "Voor mijn gevoel heeft hij niet veel verkeerd gedaan", betwist Reinders de beslissing.

Parijs-Roubaix

Voor de derde keer in z'n carrière start hij morgen in Parijs-Roubaix. Een koers waar voor veel renners kansen liggen, aldus de Drentse hardrijder. "Het is de meest vlakke koers die we rijden. Als je geluk hebt, kun je ver komen. Het moet een beetje meezitten, maar er kan ook veel gebeuren."

Tijdens de verkenning op donderdag lag het parcours er kletsnat bij. Reinders hoopt dat dat zondag niet het geval is. "Het is dan best gevaarlijk om met 180 mannen over die stroken te denderen."

De 30-jarige Max Walscheid is aangewezen als kopman van de ploeg. Vorig jaar finishte hij op de wielerbaan van Roubaix als achtste. De grote sterke Duitser werd in 2021 ook al eens twaalfde. "Ik denk dat we het met een plek in de top-vijf heel goed doen en dat we met een notering in de top-tien tevreden mogen zijn."

Materiaal

De koers over 260 kilometer is een ware slijtageslag voor mens en materiaal. Met 55 kilometer kasseien hebben beiden veel te lijden. "Wat betreft m'n materiaal doe ik geen gekke dingen. Ik geloof er niet in om ineens alles te veranderen. Wel start ik op wat bredere banden."

De Assenaar maakte in de zomer van 2022 de overstap naar de Australische WorldTourploeg van Jayco-AlUla. Vorig jaar mocht hij voor die ploeg debuteren in de Tour de France. Daarna werd het contract van Reinders opengebroken waardoor hij nu tot het einde van 2025 vastligt.