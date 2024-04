Jasper Iwema wint Roelof Thijs Bokaal

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema heeft vanavond in Heerenveen de Roelof Thijs Bokaal gewonnen. Hij won vijf van de zes heats, inclusief de finalerace. Sebastian Reitsma werd tweede, de Noor Jo Saetre werd derde.

Iwema kreeg in Thialf de bokaal uitgereikt van de naamgever, Roelof Thijs, die dolblij was dat hij een opvolger uit Drenthe kreeg. Iwema is de eerste Nederlander die de Roelof Thijs Bokaal wint.