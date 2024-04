Oranje-voetbalsters beginnen EK-kwalificatie met verlies in Italië

VOETBAL - De eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2025 is voor de Nederlandse voetbalsters uitgelopen op een deceptie. In en tegen Italië werd met 2-0 verloren.

Het begin van Oranje in het zuiden van Italië was onder de maat en de 1-0 viel al na vier minuten spelen. Lize Kop, die de geblesseerde Daphne van Domselaar onder de lat verving, had geen antwoord op een inzet van spits Valentina Giacinti. Zij liep bij een steekbal uit de rug van captain Sherida Spitse en rondde knap af.