Drenthina verslaat Surhuisterveen in topper in 2J

Surhuisterveen sterker, Drenthina scoort

Ruim twee minuten later sloeg de thuisploeg opnieuw toe. Dit keer scoorde Arends, die weer de diepte zocht en alleen voor Van der Veen de 2-0 kon binnenschieten. Nog geen twee minuten later leek Drenthina de wedstrijd al te beslissen. Roland Koops kopte een afgemeten voorzet van Finn Huyser prachtig binnen (3-0).

Rode kaaart

Heerlijke treffer

In de tweede helft kwam Drenthina nauwelijks in de problemen, sterker nog, in de 58ste minuut kwam de ploeg zelfs op 4-0. Koops was het eindstation van een prachtige aanval en maakte zijn tweede van de middag. Een kwartier voor tijd bepaalde Michel Weisser, uit een strafschop, de eindstand op 4-1 en kon de thuisclub niet alleen genieten van een overwinning, maar ook van het prachtige weer.