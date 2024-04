Bargeres officieus kampioen na forse zege tegen Meeden

VOETBAL - Bargeres is na een 6-2 overwinning op Meeden officieus kampioen in de 5e Klasse F. Jorick Zweerink, die dit seizoen al goed is voor 39 goals, nam Bargeres met drie treffers bij de hand.

De overwinning was meer dan verdiend, maar Bargeres kwam wel al vroeg op achterstand. Toch wist Zweerink zijn ploeg voor rust weer op voorsprong te brengen en na de onderbreking ging de thuisploeg op de ingeslagen weg door dankzij doelpunten van Rob van der Graaff (tweemaal), Casper Dorgelo en Zweerink. Al met al is het nu al een fantastisch seizoen vertelt Zweerink.

''We speelden geen hele sterke wedstrijd, maar we wisten wel te winnen en dat is onze kwaliteit dit seizoen. De titel kan ons nu al niet meer ontgaan. In de volgende wedstrijd tegen CEC kunnen we officieel kampioen worden. Op papier heeft CEC nog een kans, maar dan moeten ze met ontzettend veel goals verschil winnen en dat laten wij natuurlijk niet gebeuren.''