DZOH lijkt titel te kunnen vergeten na gelijkspel tegen Winsum

VOETBAL - DZOH ontving Winsum en wist de volle winst niet in eigen huis te houden. De ploeg van trainer Karlo Meppelink speelde met 2-2 gelijk. Door het gelijkspel lijkt de formatie uit Emmen afgehaakt in de titelrace. De achterstand op koploper Oranje Nassau bedraagt met nog 6 duels 7 punten.

Halverwege de eerste helft brak Yumé Ramos de score open voor de gasten en die achterstand werd voor rust niet meer ongedaan gemaakt. Na een klein uur spelen zorgde Daniel Sanafikhah voor evenwicht, maar daarmee brak er geen betere fase aan voor DZOH, want snel daarna nam Winsum wederom de leiding. De voorsprong bleef lang overeind, maar in de dying seconds bezorgde Aron Timmerman zijn ploeg toch nog een punt.

'We kregen te weinig'

Met een punt kreeg DZOH te weinig vertelde Meppelink. ''Wij waren absoluut de bovenliggende partij, alleen drukten we dit in de score niet uit en daarnaast nam de scheidsrechter ook nog een aantal dubieuze beslissingen die niet in ons voordeel werkten. Gelukkig maakte Timmerman vrij laat nog een schitterende goal, waardoor we toch nog een verdiend punt pakten.''