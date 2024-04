Geen winnaar bij vrouwen ACV-Rijnvogels

VOETBAL - De vrouwen van ACV speelden in de Topklasse voor eigen publiek tegen Rijnvogels. Waar er voor de ploeg van trainer Freddy Bollegraaf niets meer op het spel staat speelde ACV toch knap gelijk: 2-2.

Vijf minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker en dat was terecht vertelde Bollegraaf. ''We hebben knap gelijkgespeeld tegen de nummer drie van de ranglijst, maar het kon eigenlijk wel twee kanten op, want wij kwamen ook een aantal keren goed weg met een bal op de paal en de lat. Dan moet je uiteindelijk tevreden zijn met een punt.''