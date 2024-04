Noordscheschut herstelt zich knap met ruime zege tegen FC Wolvega

VOETBAL - Noordscheschut heeft zich knap hersteld van de 3-1 nederlaag tegen Achilles 1894 in de 2e Klasse J, want de tweedeklasser wist goed raad met FC Wolvega: 3-0.

Waar beide ploegen elkaar in de eerste helft redelijk in evenwicht hielden was het Enrico Schonewille die de score op slag van rust openbrak. Spannend bleef het daarna zeker, maar Mees Vos en Henk Koster maakten aan alle onzekerheid een einde door in de slotminuten de eindstand te bepalen.