HZVV blijft in titelrace en drukt VKW dieper in de gevarenzone

VOETBAL - Op de dag dat het warmterecord in ons land werd verbroken, wist HZVV met 1-4 te winnen van VKW in Westerbork. Jens van Rooijen, de behendige buitenspeler aan de kant van de Hoogeveners, bleek een ware plaaggeest voor de thuisploeg.

Door deze uitslag blijft HZVV op de tweede plaats staan, één punt achter koploper Oranje Nassau. VKW vecht nog steeds voor lijfsbehoud in de 1e klasse en blijft steken op plaats 11 met 18 punten.

Goed spelende Van Rooijen

In de beginfase voerde HZVV de boventoon. De ban werd gebroken in de 26e minuut door de gasten. Na een vlotte aanval via een goed spelende Jens van Rooijen, die gedurende de hele avond een constante plaag was voor de thuisploeg, belandde de bal via een rebound voor de voeten van Tom Simons. Met een leeg doel voor zich faalde de aanvaller niet: 0-1.

Druk erop

Na deze openingstreffer ging het gaspedaal van HZVV nog verder in. Slechts twee minuten later was het Yoran Popovic die namens Hoogeveen volledig op eigen kracht ruimte creëerde rond de 16-meter en de 0-2 binnenschoot. Maar VKW gaf zich niet zonder slag of stoot over.

Want niet veel later, in minuut 30 mocht de thuisploeg een corner nemen. De verdediging van Hoogeveen wist de bal slechts gedeeltelijk weg te werken, waardoor de dreiging niet verdween. VKW'er Mathijs Eggens profiteerde optimaal en joeg de bal hard tegen de touwen, waardoor de spanning weer volledig terugkeerde in de wedstrijd.

De laatste grote kans in de eerste helft was ook voor VKW. Na een snelle counter stond Werner Wijnholds oog in oog met de keeper, maar zijn stift miste precisie en HZVV-keeper Rodney Rosink bracht redding.

Tempo omhoog