ACV genadig voor kampioenskandidaat De Treffers: 2-1 nederlaag ondanks enorme kansen

VOETBAL - Giovanni Zwikstra, Freddy Quispel, Gijs Jasper en opnieuw Zwikstra hadden het kunnen en ook moeten doen voor ACV op bezoek bij De Treffers in Groesbeek, maar het drietal trof het net niet in de slotfase waardoor de Assenaren de nummer 2 in de Betnation Divisie in leven lieten: 2-1. De titelrace is daardoor nog niet beslist, want het gat met koploper Spakenburg blijft 5 punten en dat met nog zes duels te spelen.