Kapot motorblok zit Iwema dwars tijdens derde WK ronde

IJSSPEEDWAY -Jasper Iwema is tijdens de derde ronde van het WK IJsspeedway als veertiende geëindigd. Door pech zat er voor Iwema niet meer in.

De ene avond is de andere niet. Was vrijdagavond Iwema nog de gevierde man bij de winst in de Roelof Thijs Bokaal, een etmaal later staat de inwoner van Hooghalen weer met beide benen op de grond. Door pech weliswaar. Tijdens de derde ronde van het WK werd Iwema slechts veertiende. Een kapot motorblok was hier de oorzaak van.