MSC kan titel ruiken, FC Meppel buigt het helemaal om en Alcides verspeelt weer punten

VOETBAL - Het moet heel raar lopen wil MSC de titel in de 4e klasse A nog mislopen. De nog ongeslagen Meppelers versloegen directe concurrent VHK met 0-2. Door die zege is het gat met de 'naaste' achtervolger gegroeid naar elf punten en dat met nog zes duels te spelen.

Jesse Bakker en topscorer Bjorn Lefferts zorgden kort na rust en in de absolute slotfase voor de treffers. Bakker staat nu op acht goals en Lefferts heeft er eentje meer.

Wederopstanding FC Meppel

FC Meppel leek averij op te lopen in de titelrace in 3D. Het kwam met 2-0 en 3-1 achter bij laagvlieger FC Klazienaveen, maar een treffer vlak voor rust van Luca Broers betekende de 3-2 én een boost voor de tweede helft want daarin stelde een sterk FC Meppel orde op zaken. Het werd uiteindelijk 3-6.

De treffers van FC Meppel werden gemaakt door Luca Broers (2x), Timo Kip (2x), Camiel Fidom en Hugo Bisschop.

Door de zege blijven de groen-witten, samen met Be Quick'28 en Vitesse'63 verwikkeld in een spannende race om het kampioenschap. De beste papieren zijn voor Vitesse'63. De ploeg uit Koekange won met 2-0 van DESZ (beide doelpunten werden al voor rust gemaakt door Dennis Westerbeek en Frits ten Kate) en heeft twee punten minder dan koploper Be Quick'28, maar wel een duel minder gespeeld.

Be Quick'28 heeft 41 punten uit 19 duels, Vitesse'63 volgt met 39 uit 18 en FC Meppel heeft 39 uit 19. De competitie gaat overigens over 24 wedstrijden.

Alcides morst weer

In de 5e klasse G morste koploper Alcides voor de derde keer op rij punten. De geelhemden, die onbedreigd op de titel af leken te stevenen verspeelden een 2-0 voorsprong tegen TONEGO. Sabir El Khatari en Thomas Bos zorgden binnen 20 minuten al voor 1-0 en 2-0, maar Bart Blok zorgde na een half uur dat de bezoekers uit Luttelgeest mochten blijven hopen op een goed resultaat. Dat kwam er uiteindelijk ook, want in de 89e minuut zorgde Frank Wentink voor de gelijkmaker.

Ondanks het puntenverlies blijft Alcides wel ruimschoots koploper in de 5e klasse G, met nu 41 punten uit 16 duels. VCG heeft 36 uit 17 en Tiendeveen volgt met 34 uit 16. In totaal moeten er 20 wedstrijden gespeeld worden.