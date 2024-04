Werk aan de winkel voor WKE’16 na nederlaag tegen Hoogezand

Aan het eind van de eerste helft, die redelijk in balans bleef, nam Hoogezand de leiding waarmee WKE'16 na de onderbreking direct in de achtervolging moest. De gelijkmaker viel al snel dankzij een treffer van Jochem Scholten, maar WKE'16 werd kort daarna wederom op achterstand gezet.

''Van onze kant was het niet goed genoeg, want wij speelden een hele matige wedstrijd. We hadden onszelf lucht kunnen geven, maar dan moet je volle bak spelen, want op halve kracht beslis je geen wedstrijd.''