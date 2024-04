Titel komt in zicht voor Roden

VOETBAL - Roden is er nog niet, maar de titel is een stap dichterbij gekomen. Roden rekende zelf af met Oldeholtpade (0-3), terwijl de directe achtervolgers Helpman en Rolder Boys beide punten lieten liggen.

Lachende derde is de koploper die deed wat het moest doen. Roden nam bij Oldeholtpade al in de eerste helft overtuigend afstand dankzij twee treffers van Robin van der Tuin en kwam daarmee na rust niet meer in de problemen. Helemaal niet nadat Nick ter Arkel het duel kort voor tijd in het slot gooide.