Ruinen juicht na effectieve tweede helft tegen Sweel

VOETBAL - De subtopper tussen VV Ruinen en Sweel uit Zweelo is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. Een goede tweede helft waarin de thuisploeg net iets effectiever was gaf de doorslag.

Ruinen-Sweel is met recht een echte subtopper te noemen. Beide ploegen staan stevig op een derde en vierde plaats, maar het verschil met koploper Raptim lijkt te groot om die nog bij te halen.

Veel kansen

Sweel begon gelijk scherp aan de wedstrijd en kreeg ook kansen via Twan Jalving, maar hij stuitte beide keren op doelman Jarno van Belkum. Daarna kwam Ruinen beter in de wedstrijd en zorgde ook voor de openingstreffer via Elmar van Belkum.

Onder fijne meteorologische omstandigheden maakten Ruinen en Sweel er een amusante eerste helft van. Via een geplaatst schot zorgde Stein Jansen voor de gelijkmaker. Ondanks kansen aan beide kanten was 1-1 ook de ruststand.

Ruinen effectief

In de tweede helft kwam Ruinen in de 57ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Jurjen de Jonge. Waar de eerste helft bij vlagen enerverend was, viel er in de tweede helft minder te genieten. Sweel probeerde het wel, maar kwam niet door de Ruinense defensie.