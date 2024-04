Jasper Iwema sluit WK IJsspeedway af met tiende plek

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema zette tijdens de vierde ronde van het WK IJsspeedway in Thialf een tiende plek neer. Waar Iwema vrijdag de Roelof Thijs Bokaal in de wacht sleepte en gisteren tijdens de derde ronde als veertiende eindigde, kwam hij zondag beter voor de dag.

De teleurstellende prestatie die Iwema zaterdag leverde was deels het gevolg van een kapot motorblok, maar tijdens de vierde ronde kwam de inwoner van Hooghalen tot een betere prestatie. Een opluchting was dat zeker, al ging het niet helemaal vlekkeloos vertelde Iwema.

''Het ging redelijk, maar het had absoluut beter gekund, want ik voelde toch weer een aantal trillingen en dit soort technische problemen zijn enorm vervelend. Ik had in een aantal heats zeker meer punten kunnen pakken. Ik ben dus redelijk tevreden, maar het kon beter.''

Al met al kijkt Iwema terug op een geslaagd weekend. ''Het was een mooi weekend waarin ik me, ondanks de technische problemen, van een goede kant heb kunnen laten zien. Het seizoen is nu voorbij en ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen om me weer opnieuw te plaatsen.''