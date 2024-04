Spanning neemt toe in het Drentse amateurvoetbal: Kijk nu aflevering 28 van Onze Club

VOETBAL - De mooiste weken van het voetbalseizoen staan voor de deur. De ontknopingen in de strijd tegen degradatie of juist om het kampioenschap levert behalve spanning ook vaak spektakel en verrassingen op. Welke clubs hebben de langste adem en welke club mag zich de eerste kampioen van Drenthe noemen.

Officieus is dat vv Bargeres geworden. De zaterdagclub uit Emmen is qua puntenaantal nog wel te achterhalen door CEC, maar de koploper in de 5e klasse F van het zaterdagvoetbal heeft een beduidend beter doelsaldo dan de nummer 2 op de ranglijst. Eigenlijk had de formatie van Geert van der Tuuk de platte kar al uit de schuur kunnen halen.