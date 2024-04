Alcides snakt naar einde en vooral naar nieuw begin

VOETBAL - Natuurlijk willen ze winnen en ja, ze geven iedere week - en zeker vanmiddag tegen Jubbega - het maximale, maar aan alles valt te merken dat het vlaggenschip van Alcides snakt naar het einde van het seizoen en nog meer naar het einde van een negatieve sportieve spiraal.

Strijden tegen degradatie en (dus) weinig winnen moet bij de geelhemden weer plaatsmaken voor een seizoen zonder zorgen en vol plezier. En de kans daarop is simpelweg een stuk groter in de 2e klasse dan in de 1e klasse, zeker als je bedenkt dat er een complete leegloop dreigt. Liefst veertien selectiespelers vertrekken na dit seizoen. Uiteraard komt er aanwas van het prestatieteam op zaterdag (dat weliswaar kampioen gaat worden in de 5e klasse G, maar ophoudt te bestaan), maar de stap van de 5e klasse naar de 2e klasse is al groot genoeg.

Handhaven via de nacompetitie kan nog steeds

Degradatie afwenden kan overigens nog steeds, want ondanks de 2-4 nederlaag tegen het Jubbega van trainer Joop Gall is het gat naar een nacompetitieplek nog te overzien. Alcides heeft 5 punten minder dan FC Burgum, maar een duel minder gespeeld. Bovendien moeten de Meppelers nog op bezoek bij die directe concurrent.

Eerste helft

Tegen Jubbega begon Alcides absoluut niet slecht. Sterker nog, de ploeg van interim-trainer Carl Furda (die enkele weken geleden het stokje overnam van de ontslagen Bülent Akar) kwam na een kwartier spelen zelfs op voorsprong en was kort na de 1-0 van Jeroen Westerbeek dicht bij een tweede treffer, maar de snoeiharde vrije bal van Milan Ronkes werd gekeerd door Jubbega-doelman Ruben Stuiver.

Na een half uur scoorde Jubbega via spits Geertjan Liewes gelijk. Het was meteen de laatste daad van de topschutter die afgelopen zomer de overstap maakte van Be Quick 1887. Bij de noodzakelijke sliding om te scoren schoot zijn arm namelijk uit de kom. Zijn vervanger, Jetse Tuithof, stond tien minuten later aan de basis van de 1-2. Met een subtiel balletje bediende hij Mark Westra, die de bal door de benen van Alcides-doelman Rick Loek tegen het net schoot.

Dat die 1-2 stand halverwege ook nog op het scorebord stond was een klein wonder, want de thuisploeg kreeg voldoende kansen op de gelijkmaker. Stuiver, miscommunicatie en ook pech voorkwamen de 2-2.

Tweede helft