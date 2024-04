Fred Grim functie armer maar wel weer bij stem: 'En nu volle focus op cruciale weken'

VOETBAL - Cambuur verloor en ook VVV-Venlo ging onderuit in speelronde 33 en dus kan FC Emmen weer uitstekende zaken doen in de strijd om de play-offs. Als er vanavond wordt gewonnen bij Jong AZ dan klimt de Drentse ploeg naar plek 8, een plek die normaliter recht geeft op het spelen van de nacompetitie om promotie naar de eredivisie.

FC Emmen kan zowel Cambuur als VVV-Venlo op drie punten achterstand zetten en dat - na de ontmoeting tegen Jong AZ - met nog vijf duels te spelen.

"Wat mijn droomscenario is? Dat is simpel. Ik wil de play-offs halen", aldus Fred Grim. "En of dat nu via plek 8 of door het winnen van de laatste periodetitel gaat gebeuren is mij om het even. Vaak gaat zoiets hand in hand."

Plek 8 allesbehalve een garantie op play-offs

Toch kan plek 8 in de eindrangschikking zomaar betekenen dat er geen nacompetitievoetbal is. Dat is het geval als een club onder de top 8 de vierde en laatste periodetitel wint. Ook als FC Groningen, Willem II of Roda JC (die al een periodetitel op zak hebben) die laatste periodetitel wint en de betreffende club in die stand als 2e eindigt, dan schuift het ticket door naar die nummer 2. Datzelfde geldt in het geval er een beloftenploeg op plek één eindigt in de laatste periode en de betreffende club in die stand tweede wordt.

Plek 3 in de periodestand, achter FC Groningen, Willem II, Roda JC én/of een beloftenploeg is niet voldoende. Dan gaat het laatste ticket naar de nummer 8 in de reguliere stand.

'Het plannetje tegen FC Groningen'

Vanwege stemproblemen verscheen Grim afgelopen maandag, na het verloren duel tegen FC Groningen, niet voor de microfoon van RTV Drenthe. Inmiddels gaat het - mede dankzij antibiotica - een stuk beter met de oefenmeester. En dus legde hij zijn plannetje tegen de 'Trots van het noorden' nog maar eens uit. Het plannetje dat volgens ESPN (zo werd het in ieder geval uitgelicht) volledig in het water viel door het vroege uitvallen van Robin Schouten. Maar dat blijkt wel wat genuanceerder te liggen.

"Je kijkt naar de tegenstander en FC Groningen is een ploeg in vorm, die makkelijk scoort en goed is in het hoog druk zetten. Daar hadden we een plan op bedacht. We wilden ze, zeker in het begin, niet in hun kracht laten komen en dus kozen we om wat sneller en eerder lang te spelen. Voor dat spelletje heb je achterin een speler nodig met een goede pass (dat is Dirksen bijvoorbeel) en een lange spits die sterk kan zijn in duels of de ballen door kan koppen. Daarom kozen we voor Pouwels. Om te reageren op die doorkopballen heb je iemand nodig met diepte-loopacties. Dat is Ben Scholte bij uitstek. Dat plannetje liep in het begin best aardig. We kregen een uitgelezen mogelijkheid om Groningen pijn te doen bij zo'n bal die erachter viel. Ben koos echter niet voor het schot, maar om de bal breed te leggen."