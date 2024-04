Hoogeveen hoopt op 'Jan de Jonge-effect' in de strijd tegen degradatie

VOETBAL - Jan de Jonge moet vv Hoogeveen gaan behoeden voor degradatie uit de Derde Divisie. De 60-jarige oefenmeester, die de laatste jaren al vaker interim-trainer was in het amateurvoetbal, voert daarover vandaag gesprekken met de Drentse club.

De nummer 16 van de Derde Divisie nam vorige week afscheid van Stef Lamberink, die vanwege de teleurstellende resultaten werd ontslagen. Die 16e plek betekent nacompetitie en gezien het gat naar de onderste twee ploegen én het verschil met de clubs die op een veilige plek staan lijkt Hoogeveen ook aangewezen te zijn op die extra wedstrijden tegen degradatie, tenzij de blauwhemden ineens de geest krijgen in de laatste zes duels. Dat lijkt echter een utopie.

'Jan de Jonge-effect'

De club hoopt daarbij dus op het Jan de Jonge-effect. De voormalig speler en trainer van onder andere FC Emmen en SC Heerenveen gaat in ieder geval doordeweeks de club helpen. Of hij in de weekenden ook de coaching gaat doen wordt vandaag besproken.