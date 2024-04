Germanicus na 5-0 zege op Twedo terug aan het front, HHCombi helpt BEW in titelstrijd

Zo deed Germanicus in de 2e klasse H, na een paar uitglijders, goede zaken in de strijd om de nacompetitie richting de 1e klasse. De mannen van trainer Jan Wielink hadden geen genade voor Twedo, dat met 5-0 van het veld werd geblazen. De doelpuntenmakers waren Nance Hoogeveen (2), Kain Hoogeveen, Stan Meijerink en Duca Streuer.

Periodetitels

In totaal gaat de competitie in deze 2e klasse H over 24 wedstrijden. Bon Boys won de eerste periodetitel en in de strijd om de tweede periodetitel gaat Suryoye Mediterraneo aan de leiding met 16 uit 7. Bon Boys volgt met 16 uit 6 en Steenwijkerwold heeft er 15 uit 6. Als Germanicus tweede wordt, dan is de de club uit Coevorden verzekerd van de nacompetitie. Datzelfde geldt voor plek 3, mits de tweede periodetitel niet wordt gepakt door een club die onder de top 3 eindigt.