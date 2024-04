Sem de Lange krijgt opnieuw flinke klap te verduren na comeback

MOTORCROSS - Het zit Sem de Lange op z'n zachtst gezegd niet mee de laatste jaren. Uit een MRI-scan blijkt nu dat de 19-jarige motorcrosser uit Weiteveen op eerste paasdag bij de Dutch MX Nationals in Boekel opnieuw een zware knieblessure heeft opgelopen.

En dat terwijl hij pas net weer hersteld was van een eerdere knieblessure die hij eind 2022 had opgelopen. Destijds ging het om z'n rechterknie, nu is z'n linkerknie aan de beurt.

Seizoen voorbij

De diagnoses van beide blessures lijken erg veel op elkaar. Deze keer heeft hij onder meer z'n voorste kruisband afgescheurd samen met een ander gewrichtsbandje. Daarnaast heeft de kruisband ook een stuk bot van zijn scheenbeen afgescheurd en is er ook nog een breukje in z'n onderbeen geconstateerd.

"Mijn seizoen is weer voorbij en dat is extra zuur omdat ik net weer het goede gevoel aan het terugkrijgen was", reageert De Lange. "Ik moet eerst de knie laten rusten. Het is nu allemaal nog dik en beurs en daarna moeten we een operatie inplannen."

Gelanceerd

De Ties Pol GasGas-rijder reed vorig weekend na een matige start naar de kop van de wedstrijd en werd vervolgens uit het niets tijdens een sprong van z'n motor gelanceerd.

"Ik had meteen pijn en ik wist opnieuw dat het niet goed was", blikt De Lange terug. "De vorige keer toen ik m'n kruisband scheurde heb ik daarna nog op de motor gezeten. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik hoop dat het daarom iets minder erg is dan toen."

Trainingskamp Spanje

In december 2022 scheurde De Lange, tijdens een trainingskamp in Spanje, de kruisband van z'n rechterknie al volledig af. Ook toen was er een stuk bot van z'n scheenbeen afgescheurd. Hij werd daarvoor twee keer geopereerd. Daarbij werd onder meer z'n kruisband vervangen en z'n knie aan de binnenkant helemaal schoongemaakt.