Aftellen tot Jong AZ - FC Emmen met Michaël Heylen: 'Ik stap niet snel naar een trainer'

VOETBAL - Hij verdween na het uitduel tegen Willem II uit de basiself van FC Emmen en staat nu, ruim vier maanden later, voor een serieuze terugkeer in het keuzekorps van Fred Grim. De kans is zeer aannemelijk dat Michaël Heylen vanavond in Wijdewormer tegen Jong AZ de kans krijgt in het hart van de verdediging naast Julius Dirksen. Vleugelverdediger Robin Schouten viel uit tegen FC Groningen en daardoor zal Mike te Wierik naar alle waarschijnlijkheid diens plek innemen.

'Deze club verdient een ticket voor de play-offs'

"Ik vind dat de club dat ticket verdient. Of ik kijk naar andere clubs? Nee, daar vind ik het nog te vroeg voor. Zeker omdat we alles nog in eigen hand hebben. Als wij de laatste weken doen wat we moeten doen, dan gaan we het halen. Een eerste stap moeten we dan bij Jong AZ zetten. Dat zal niet gemakkelijk worden. We hebben het altijd lastig tegen belofteploegen en helemaal daar in Wijdewormer zal het weer uit onze tenen moeten komen."