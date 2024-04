FC Emmen komt achter tegen Jong AZ. Mis hier niks van de wedstrijd

Goedenavond en welkom bij ons liveblog! Vanavond speelt FC Emmen de uitwedstrijd tegen Jong AZ op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie heeft maar één punt meer dan de ploeg van Fred Grim. Om zicht te houden op een ticket voor de play-offs moet er gewonnen worden vanavond. Dat zal in ieder geval zonder Robin Schouten zijn, hij viel vorige week uit tegen FC Groningen. Dat betekent dat er weer een plek in de basis is voor Michaël Heylen. De aftrap is om 20:00 uur en is hier live te volgen en natuurlijk op radio Drenthe.