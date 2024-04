Gert Heerkes en Jan de Jonge moeten Hoogeveen in Derde Divisie houden

VOETBAL - De kogel is door de kerk. Jan de Jonge en Gert Heerkes maken het seizoen af als trainers van derdedivisionist Hoogeveen. Met de komst van dit duo haalt Hoogeveen in een klap veel ervaring binnen. Beiden waren in het verleden actief in het betaald voetbal.

De 58-jarige Heerkes heeft op dit moment een eigen voetbalschool en is technisch manager bij tweededivisionist HHC Hardenberg. "We zijn zeer content met het feit dat HHC Hardenberg toestemming heeft gegeven aan Gert voor deze tijdelijke dubbelfunctie en met ons mee wilde denken", aldus de technische commissie van Hoogeveen. "Samen met Jan de Jonge staan er nu twee trainers die door de wol geverfd zijn en er hopelijk voor kunnen zorgen dat we uiteindelijk ook volgende seizoen in de Derde Divisie kunnen uitkomen."

Heerkes was in het betaald voetbal coach van Heracles Almelo, Willem II, Veendam, FC Emmen en werkte in Hongarije, China en Noorwegen. Op amateurniveau trainde hij PH Almelo, Gramsbergen, Germanicus en Quick'20.

Loopbaan De Jonge

De 60-jarige De Jonge was speler van Germanicus, FC Groningen, sc Heerenveen en FC Emmen en werd na zijn voetballoopbaan jeugdtrainer. Hij ontwikkelde zich tot hoofdtrainer bij FC Emmen en was daarna werkzaam bij sc Heerenveen, De Graafschap, Heracles Almelo, FC Twente, VfL Bochum, Nea Salamis Famagusta FC (Cyprus), Eskisehirspor en Samsunspor (in Turkije) en de amateurclubs SC Genemuiden, De Treffers en Harkemase Boys.

Zijn laatste club was Safa SC in Libanon, maar om privéredenen keerde hij begin dit jaar, na amper een half seizoen, weer terug naar Nederland.

Strijd tegen degradatie

De nummer 16 van de Derde Divisie nam vorige week afscheid van Stef Lamberink, die vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen.