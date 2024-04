Zwak FC Emmen onderuit bij Jong AZ: Play-offs in gevaar

VOETBAL - Natuurlijk kan FC Emmen de play-offs nog altijd halen, maar na de 3-2 nederlaag bij Jong AZ wordt de opdracht wel een stuk lastiger. De Drentse club is met nog vijf duels te spelen gezakt naar de 12e plaats, met 45 punten. Concurrenten Cambuur en VVV-Venlo hebben evenveel punten maar een beter doelsaldo én MVV heeft zelfs een punt meer.

Winnen en ook nog eens met veel goals verschil. Dat is de opdracht voor de mannen van Fred Grim de komende weken en anders dreigt een zeer vroege vakantie.

Overigens had FC Emmen in Noord-Holland ook geen recht op een resultaat. Daarvoor was de thuisclub te goed en gaf Emmen de goals te gemakkelijk weg.

Heylen, Ubbink en Brouwer in

Michaël Heylen kreeg van Fred Grim voor het eerst sinds 1 december, in de uitwedstrijd tegen Willem II, weer eens een basisplaats. Toen speelde de Drentse club overigens nog om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie, inmiddels moet Emmen alle zeilen bijzetten om de play-offs te halen. Verder waren er ook basisplaatsen voor Desley Ubbink (vanwege het ontbreken van de geblesseerde Lucas Bernadou) en voorin kreeg Patrick Brouwer op rechts de voorkeur naast centrumspits Joey Konings. De andere vleugelaanvaller was Bradly van Hoeven

Wonder

Dat het bij rust 1-2 stond was een wonder, want Jong AZ heerste en drong Emmen ver terug op eigen helft. Emmen kreeg maar geen druk op de opbouw en liep heel ver achteruit. Nadat Patrick Brouwer in de vijfde minuut nog wel de eerste kans kreeg voor Emmen én Bradly van Hoeven kort daarna onbestraft uit de wedstrijd werd geschopt door Jurre van Aken kwam Jong AZ na 25 minuten op 1-0. Ro-Zangelo Daal stuurde met één simpele kapbeweging Brouwer het bos in en schoot vanaf zo'n 18 meter raak.

Wereld op z'n kop

AZ kreeg kansen op meer via bijvoorbeeld Jayden Addai en Ernest Poku, de twee gevaarlijke aanvallers die ook al regelmatig hun opwachting hebben gemaakt in de hoofdmacht van AZ. Maar het bleef bij die 1-0, tot Emmen vlak voor rust een cadeautje mocht uitpakken na een slordige terugspeelbal van Van Aken. Brouwer was attent en schoof de bal keurig in het lege doel: 1-1. Vlak daarna stond de wedstrijd helemaal op zijn kop toen, de voor Van Hoeven ingevallen, Vicente Besuijen een voorzet gaf en Mike te Wierik keurig teruglegde op Maikel Kieftenbeld. De captain van FC Emmen haalde verwoestend uit en via de voet van Dave Kwakman plofte de bal in de touwen: 1-2.

Van 1-2 naar 3-2

FC Emmen startte na rust offensiever en probeerde - zeker in het begin met succes - Jong AZ uit de eigen zestien te houden. In de omschakeling had Besuijen Emmen naar 3-1 kunnen schieten, maar in plaats van de trekker over te halen wilde de flankspeler (tevergeefs) de bal breed leggen op Joey Konings. In de 57e minuut ging het helemaal mis. Emmen reageerde veel te laat op een snel genomen vrije bal, waarna Kwakman geen strobreed in de weg werd gelegd en binnenschoot: 2-2.

Dertien minuten later leidde doordekken van Julius Dirksen de 3-2 in. Poku maakte dankbaar van de geboden ruimte en schoot onberispelijk binnen.