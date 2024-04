Mike te Wierik: 'Of de neuzen nog dezelfde kant op staan? Dat hoop ik wel'

VOETBAL - FC Emmen werd in Wijdewormer, op het trainingscomplex van AZ, door de beloften van de Alkmaarse club afgetroefd op eigenlijk alle facetten. Vooral het contrast in balbezit tussen beide ploegen was gigantisch groot. Waar de Drentse ploeg de bal razendsnel kwijt was, daar combineerde Jong AZ er vrijwel negentig minuten vrolijk op los. De mannen van Leeroy Echteld bezitten, in tegenstelling tot andere beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie, bovendien het vermogen om geduldig te zijn."

Een onoplettendheidje bij een snel genomen vrije bal en een slecht gekozen moment van doordekken bezorgden de thuisploeg na rust de volle winst, na een onterechte 1-2 achterstand bij halverwege. Bij FC Emmen stonden de gezichten op onweer. De mannen die vier maanden geleden nog streden om de koppositie met Willem II moeten vrezen voor het mislopen van de play-offs.

'Voor de club, voor de fans en ook voor de spelers'

"We moeten hopen dat we het halen", aldus Mike te Wierik. "In die positie hebben we onszelf gebracht. En dat moeten we ook met z'n allen weer veranderen. Iedereen moet daarin mee gaan, omdat het ook voor iedereen goed is als we de play-offs halen. Voor de club, voor de fans en ook voor de spelers. Of je nu een doorlopend contract hebt, een stap hogerop wilt of op zoek moet naar een nieuwe club. Of de neuzen nog dezelfde kant op staan bij iedereen? Dat hoop ik wel."

'De keuzes van de trainer moeten we accepteren, hoe moeilijk dat ook is voor sommige spelers'