Fred Grim geeft doel niet op: 'Ik heb er nog vertrouwen in en dat zie ik ook aan mijn spelers'

VOETBAL - Schoten voorkomen, ruimtes dichtlopen en elkaar helpen in verdedigend opzicht. Het was er gisteravond allemaal niet of in ieder geval veel te weinig in Wijdewormer, waar FC Emmen met 3-2 verloor van Jong AZ. Een nederlaag die verdiend was, want Jong AZ was op alle fronten beter dan de mannen van trainer Fred Grim.

"Het is absoluut geen onwil, laat dat helder zijn. Uiteindelijk is het verschil in kwaliteit doorslaggevend geweest, net als bijvoorbeeld tegen Jong PSV. Het tempo in handelen en denken zorgt ervoor dat zij met één beweging tot een vrije schietkans komen, terwijl wij bij het creëren van schietkansen niet weten los te komen van onze tegenstander", aldus Grim.

"We hebben tegen een zeer goede tegenstander gespeeld. Als je kritisch kijkt naar ons spel dan gaven we de goals te gemakkelijk weg en hebben we de mogelijkheden om een derde goal te maken, laten liggen. Die mogelijkheden lagen er echt wel", doelde Fred Grim op de kans die Vicente Besuijen kreeg bij 2-2 en de poging van Maarten Pouwels die vlak voor tijd een paar meter naast mikte.

'De ene wedstrijd is de andere niet'

Ondanks de tweede nederlaag op rij, en de kansloze rol in de vierde en laatste periode, geeft Grim het behalen van de play-offs, niet op. "Absoluut niet. Bovendien hebben we wel vaker bewezen dat de ene wedstrijd de andere niet is. Nogmaals, het is absoluut geen onwil. Ik bespeur voldoende mentaliteit en die moeten we meenemen naar komende vrijdag."

'Het zou ook gek zijn als Piotr lachend naar de kleedkamer gaat'