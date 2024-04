Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Met 15 doelpunten is hij net voor Lorenzo Hindriks de clubtopscorer van WKE '16. Djairo Fik, inderdaad zoon van Robert en broer van Devando en Dani, is goed op schot in de eerste klasse J. "Fikkie on fire", reageert sidekick Tom Meijers op het doelpuntenaantal van de podcastgast van vandaag. Ondanks zijn aanstaande schorsing is Fik tevreden over zijn doelpuntenproductie, al is het seizoen voor hem pas geslaagd bij twintig goals.

'Voel me er thuis'

Waar zijn plafond ligt, durft hij niet te zeggen. Maar dat de 21-jarige goalgetter op zijn plek zit op het kamp staat buiten kijf: "Ik voel me er erg thuis. Ik ben snel in de groep opgenomen en zou hier niet zomaar weer weggaan. Als er een club uit de Vierde Divisie komt, blijf ik liever bij WKE'16 in de eerste klasse."