Fred Grim ontslagen bij FC Emmen

VOETBAL - Fred Grim is ontslagen als trainer van FC Emmen. Het bestuur van de club heeft dat meegedeeld aan de spelersgroep. Naar verluidt hoort de spelersgroep morgen hoe het seizoen verder wordt ingevuld.

De 58-jarige Amsterdammer was sinds afgelopen zomer trainer van FC Emmen. Vlak na zijn aanstelling nam hij ook de functie van technisch directeur op zich na het ontslag van Mike Willems. Die taak raakte hij vorige week al kwijt aan Nico Haak, de hoofd jeugdopleiding van de club.

'We willen de play-offs halen'

Gisteren verloren de Drenten de wedstrijd tegen Jong-AZ in Wijdewormer met 3-2. Grim gaf na de wedstrijd nog aan het behalen van de play-offs nog niet te hebben opgegeven. "Ik heb er nog vertrouwen in en dat zie ik ook aan mijn spelers", zei hij.

Algemeen directeur Rinse Bleeker: "We willen de play-offs halen en dus hebben we besloten om direct afscheid te nemen van Grim en assistent Erwin van Breugel." Assistent Marc Hegeman en teammanager Antoine van der Linden nemen voorlopig de trainerstaken bij Emmen waar. Zowel Grim als Van Breugel had nog een contract tot het einde van volgend seizoen.