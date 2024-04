Kunnen Bennie Streuer en Kevin Kölsch gaan oogsten in het WK na 'leerjaar'?

MOTORSPORT - 2023 was een seizoen met veel technisch malheur. Zijspancoureur Bennie Streuer en zijn Duitse bakkenist Kevin Kölsch eindigden op de achtste plaats in de strijd om de wereldtitel. En daar waren ze zelf niet tevreden mee. Streuer noemt afgelopen seizoen vooral een 'leerjaar'.

"Ik heb een compleet nieuw smeersysteem gemaakt voor de motor en de motor voorover gekanteld. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb doorgezet", reageert Streuer. "Alles was nieuw en onbekend. Tijdens de voorjaarstraining leek het allemaal best goed, maar het span was alleen veel te langzaam. Daarnaast duurde het gewoon heel lang voordat alle kinderziektes eruit waren."

Revanche

Komend seizoen zijn ze uit op revanche. En er zijn best wat redenen om aan te nemen dat er een verbetering aan zit te komen. Want de voortekenen tijdens de voorjaarstraining in het Franse Val de Vienne waren goed.

"De motor was goed geprepareerd en we konden ons meten met verschillende andere WK-teams. Qua snelheid konden we ze zonder problemen volgen. Onze rondetijden waren ook een stuk beter dan vorig seizoen", legt Kölsch uit.

Duidelijke taakverdeling

Op het befaamde Frans circuit van Le Mans begint volgend weekend de strijd om de wereldtitel. Een competitie van twaalf wedstrijden verdeeld over zes raceweekenden. De mannen beginnen aan hun derde WK-seizoen samen. Ondanks het mindere seizoen heeft hun samenwerking nooit op het spel gestaan. Onderling hebben ze een duidelijke taakverdeling. Streuer is het technisch brein achter het span. Hij haalt de machine dan ook regelmatig helemaal uit elkaar.

"Zo'n ding is zo kritisch, dat gaat ook maar een kleine duizend kilometer mee. Dan is het gewoon versleten. In de winter gaat hij ook helemaal uit elkaar. Maar tussen alle wedstrijden in eigenlijk ook."

Fit blijven

Terwijl Streuer verantwoordelijk is voor het technische deel van het span, moet Kölsch ervoor zorgen dat hij fit is om verzuring onderweg te voorkomen. De 26-jarige bakkenist krijgt tijdens z'n werk in het Duitse leger daar alle gelegenheid toe.

"Ik zit veel op de racefiets en ga ook regelmatig naar de sportschool toe. Dat hoort er ook bij. Maar het meeste train ik op het circuit en we vormen daar een heel goed koppel."

Zege

In hun eerste jaar samen stonden Streuer en Kölsch regelmatig op het WK-podium en was de zege in Hongarije het absolute hoogtepunt. Beide mannen hebben er vertrouwen in dat ze weer op dat niveau kunnen terugkeren.

"Het WK is op dit moment heel sterk bezet. Er zijn zeker zeven of acht teams die meedoen om de zege", analyseert Kölsch. "Als die motor maar loopt, zijn we snel genoeg. Het rijden gaat heel goed en dat was vorig seizoen ook het probleem niet. Wat dat betreft zijn we goed genoeg om een wedstrijd te winnen", besluit Streuer.

Le Mans