Handbalster Anouk Nieuwenweg verruilt Duitse Bundesliga voor Poolse Superliga

HANDBAL - Anouk Nieuwenweg uit Emmen speelt volgend seizoen voor het Poolste MKS Lublin. De 27-jarige oud E&O'er komt nu uit voor HSG Bad Wildungen in de eerste Bundesliga in Duitsland. Haar nieuwe club Lublin staat op dit moment tweede in de Poolse Superliga. Een plek die recht geeft op Europees handbal.