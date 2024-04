Arts en Van Oostrum beoogd trainersduo FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen hoopt Michel van Oostrum en Alfons Arts te strikken als interim-trainers voor de resterende vijf wedstrijden van het seizoen. Op dit moment onderhandelt de Drentse club met de twee oud-spelers.

Van Oostrum speelde 339 wedstrijden in het rood en wit, scoorde 196 keer en werd twee keer verkozen tot voetballer van het jaar in de eerste divisie. Hij wordt door velen gezien als Mister FC Emmen. Van Oostrum is al jaren actief als trainer in het amateurvoetbal. Op dit moment staat hij onder contract bij Batavia '90 uit Lelystad, waar de oud-voetballer ook woont.

Alfons Arts speelde 223 wedstrijden in het shirt van Emmen, waarvan 20 in de nacompetitie. In 2003 nam Arts, die lang aanvoerder was op de Oude Meerdijk afscheid. Vervolgens ging hij als trainer aan de slag bij Cambuur en later FC Groningen. Bij die laatste club vertrok hij eind vorig seizoen na acht jaar dienstverband.

De twee speelden halverwege de jaren 90 ook enkele seizoenen samen in het eerste van FC Emmen.

Ontslag Fred Grim

De twee zijn in beeld als opvolgers van Fred Grim, die gisteren op non-actief is gezet. De 58-jarige Amsterdammer was sinds afgelopen zomer trainer van FC Emmen, maar moest het veld ruimen vanwege tegenvallende resultaten. Ook voor zijn assistent Erwin van Breugel zit het Emmen-avontuur erop.

"We willen de play-offs halen en dus hebben we besloten om direct afscheid te nemen van Grim en assistent Van Breugel", zei algemeen directeur Rinse Bleeker er gisteren over. FC Emmen staat momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie, een plek die geen recht geeft op de play-offs.

Grim was overigens ook technisch manager van de club, nadat Mike Willems in juli vorig jaar werd ontslagen. Die functie raakte Grim vorige week al kwijt aan Nico Haak, die nu formeel nog hoofd jeugdopleiding is.

Komende wedstrijd