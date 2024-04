Het sprookje van Grim, zonder 'lang en gelukkig'

VOETBAL - Het doel van Fred Grim was duidelijk bij zijn aanstelling afgelopen zomer: FC Emmen terugbrengen naar het hoogste niveau. Hoewel Grim daar geen 'deadline' aan wilde verbinden en Emmen niet wilde bombarderen tot titelkandidaat, is de koek na tien maanden toch op. Gisteren werd de hoofdtrainer samen met assistent Erwin van Breugel op non-actief gesteld vanwege de tegenvallende resultaten.

De club staat twaalfde, een plek die geen recht geeft op play-offs. Bij de directie en in de spelersgroep van FC Emmen was er geen vertrouwen meer dat Grim de nacompetitie zou halen. En dus volgde ontslag.

Lastig begin

Grim waakt in zijn eerste interview in juni voor te hoge verwachtingen. Zo benadrukt hij dat veel spelers waren vertrokken en dat er eind juni niet eens een volledige voorhoede was. De selectie bestaat maar uit veertien contractspelers.

Nog diezelfde maand krijgt Grim te maken met bestuurlijke perikelen. Op één dag vertrekken voorzitter Ronald Lubbers en technisch manager Mike Willems. "Het is vervelend", zei Grim daarover. "Ik heb het druk met mijn team en de staf. Dan is dit het laatste dat je erbij wil hebben." Grim neemt de taken van Willems over.

Aftrap

FC Emmen trapt het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Cambuur. De Emmenaren verspelen een 2-0 voorsprong, de gelijkmaker valt in the dying seconds. Een week later komt de club opnieuw niet verder dan een gelijkspel (2-2 tegen VVV-Venlo). De eerste overwinning komt in speelronde drie. Ben Scholte schiet zijn club naar een 1-0 overwinning tegen De Graafschap.

FC Emmen is zoekende. De club verliest van FC Dordrecht, maar lijkt tegen Jong Ajax een overwinning uit het vuur te slepen met een doelpunt in de 82e minuut. Maar de beloften van Ajax komen in blessuretijd langszij. Het zal niet de laatste keer zijn dat Emmen een overwinning in de slotseconden uit handen geeft.

'Houdt niet over'

Emmen weet daarna een serie neer te zetten van vier overwinningen op rij en staat tot tevredenheid van Grim tweede. Maar tegen ADO gaat het mis, opnieuw vlak voor tijd. De ploeg geeft een 2-0 voorsprong weg.

Wisselvallige weken volgen, maar na winst op Jong PSV staat Emmen weer gedeeld tweede. Al houdt het niet over, zegt Grim. "Je moet elke wedstrijd beter willen spelen dan de vorige, maar dat heb ik niet gezien." Dat het spel matig is, blijkt wel in de weken erna.