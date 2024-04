Gaan Mare (8) en Sil (13) Wegdam uit Dalen de wereld veroveren op de ski's?

SKIËN - Mare (8) en Sil Wegdam (13) skiën al bijna twee jaar bij het skiteam Midden Nederland. Als ze thuis zijn, trainen ze vooral in Zoetermeer en Landgraaf. Voor wedstrijden zitten ze hoofdzakelijk in Oostenrijk, maar soms ook in Italië. Als het om hun sport gaat dromen ze groot.

"Ik zou wel eens een internationale wedstrijd willen winnen", steekt Sil van wal. "Ik zou wel wereldkampioen-skiester willen worden", vult Mare hem aan.

Zoetermeer en Landgraaf

Maar er wordt van de jeugdige Drentse skiërs al wel heel wat gevraagd om dat te kunnen bereiken. "Naar Zoetermeer zitten we twee uur in de auto en naar Landgraaf wel drie uur", legt Sil uit. "In het weekend moeten we dan om half zes opstaan. Dat vind ik wel heel vroeg. Dan slaap ik meestal ook nog wel in de auto, maar dat kan ik niet zo goed", vertelt Mare.

Vader Marthijs doet het met liefde omdat z'n kinderen het leuk vinden. "Ik heb gelukkig geen hekel aan autorijden. We zitten in het weekend vaak in Zoetermeer en in Landgraaf en soms door de week ook nog wel een keer. Daarnaast trainen ze in Zwolle nog op een rolbaan. Dat is dan wat dichterbij. En ze gaan natuurlijk ook heel veel met het team op pad. Dan zijn ze echt een week of twee weken weg en dan hoef ik niet mee."

Testdag

Beide kinderen waren er vroeg bij. Aangestoken door beide ouders stond Sil op z'n vierde voor het eerst op de lange latten en Mare was zelfs drie toen ze het voor het eerst probeerde. "Eerst ging ik in een pizzapunt recht naar beneden en daarna ging het steeds beter. Toen ik vijf of zes was zeiden ze dat we ons een keer voor de talentendag op moesten geven."

Daar is het balletje gaan rollen. "Toen we aan die testdag meededen zei m'n vrouw nog: pas maar op wat daar achter weg komt. Dat klopt. Je haalt je heel veel op je hals", beaamt vader Marthijs.

Slalom en reuzenslalom

Beide kinderen skiën zo'n veertien wedstrijden per seizoen in het buitenland. Ze doen de slalom en de reuzenslalom. Voor beide disciplines hebben ze verschillende ski's. En soms is het ook best spannend op de pistes. "Het was een keer heel ijzig en toen moest ik van een steil stuk af. Dat was best eng. Maar dan zet ik de knop in mijn hoofd om en dan ga ik gewoon en dan zie ik wel", zegt Mare.